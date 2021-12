En la reciente edición de “América Hoy”, Ethel Pozo fue sorprendida por su novio Julián Alexander, quien se enlazó en vivo con el programa matutino para desearlo lo mejor a la conductora, quien este miércoles 15 de diciembre celebra su cumpleaños número 41.

Ethel Pozo no pudo ocultar su emoción cuando Julián apareció en pantalla para dedicarle unas emotivas palabras.

“Hola amor. ¡Feliz cumpleaños! Te amo mucho. Aquí estoy gracias a Armando. Te amo mucho, quería decírtelo, tú sabes todo lo que siento por ti, por nuestra linda familia, me encanta que llevemos esto con mucha paz, siempre juntos, juntos nuestros hijos, nuestras mamás y a Dios. Eres mi amor bonito como dices tú”, mencionó el productor de televisión.

Tras ello, Ethel Pozo rompió en llanto al mencionar que Julián llegó a su vida para complementarla.

“Hace un año cuando no estabas tú todo era tan distinto. Ahora le agradezco a Dios porque nos has complementado con nuestras madres, con nuestros hijos, gracias por este regalo maravilloso que eres tú, gracias por aparecer, que es obvio, pero la gente que no sale en televisión no le gusta aparecer, y si lo hace es porque es un amor verdadero y porque sabe que es mucho para mí”, comentó.

Finalmente, Janet Barboza intervino para consultarle a Julián sobre cómo van los planes de matrimonio. “Julián quiero saludarte. Qué bonito lo que le has dicho a nuestra compañera. Solo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo van los preparativos de la boda?”, dijo la ‘rulitos’.

“Muy bien, muy bien. Ya tenemos fecha. Ya tenemos lugar, estamos súper metidos los dos, trabajando para que todo salga hermoso”, respondió la pareja de Ethel Pozo.

