Ethel Pozo recuerda con nostalgia, y con mucho orgullo, que a los 12 años empezó a ganar su “primer sueldo” como ayudante en el equipo de producción del programa “Alo Gisela”, espacio de entretenimiento que conducía su famosa madre.

Para la entonces adolescente, trabajar, así sea la hija de una estrella de la televisión, se convirtió en una constante que nunca se detuvo. Por eso, a pesar del tiempo que le genera conducir “América Hoy” y “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, se dio espacio para otro de sus sueños: escribir un libro. Hoy presenta entusiasmada “Nace una madre, ¿nace la culpa?”.

“La idea nació desde que fui mamá. Yo soy hija única, no tuve a nadie a mi alrededor que me enseñara cómo es tener un bebé en casa. Yo llegué a dar a luz ilusionada, con la ropa de mi hija pensando en las fotos que le iba a tomar, pero cuando nace y escucho su primer llanto siento una cosa en mi corazón. Es ese sentimiento de culpa de una madre que aparece en ese momento y que no va a cambiar nunca”, dijo.

El objetivo del libro es...

Lo que trato con el libro es ayudar a mamás primerizas, o a madres que hace años que no han dado a luz, y se olvidan un poquito a tratar de vivir con esa culpa. Hay que mantener un equilibrio porque de lo contrario se convierte en todo un tema y cada vivencia no la disfrutas.

¿Cuándo llega la primera culpa para la mamá?

Está en el primer llanto de tu bebé, te preguntas por qué llora y todo el mundo voltea a mirarte, se supone que la madre tiene que saberlo y te sientes mal por eso. Hay muchos ejemplos similares en los que la culpa de todo siempre será de la mamá.

¿Y cómo debe procesar una mamá primeriza con todo lo que se le viene?

Lo primero que les diría es que la madre debería tratar de estar bien, pero le van a pasar cosas a nivel hormonal, de pareja, familiar, social, que la alteran y es muy difícil llegar al equilibrio en ese momento. En mi libro yo he escrito paso por paso todo ese proceso, desde el día del baby shower, donde todo es muy bonito, pero no te imaginas lo que viene después. Recorro los primeros días de mi primera hija, hablo de la llegada de Luana mi segunda niña y como mi mundo se equilibró. Es un relato de verdad, a mí nadie me lo contó.

¿Influyó tu mamá en aquellas experiencias que narras en tu libro?

No, yo soy distinta, soy una mamá diferente, cuando yo tuve a mis hijas decidí ser mamá a tiempo completo. Mi madre siempre estuvo en el canal, yo estaba con mi abuelita, mi tía Marta, yo descubrí sola que la maternidad era lo que más me gustaba en la vida

¿Gisela no cargará la culpa de haberte dejado con tu abuela y tu tía para trabajar?

No creo, porque ella vivía otra historia, tenía que salir adelante con una niña, era una madre soltera que vivía en La Victoria. Yo he tenido mis hijas a los 26 años casada, graduada, con mi profesión, es otro contexto de maternidad que ella no tuvo.

Definitivamente historias diferentes...

Fueron eran embarazos completamente distintos, a mí, la barriga me creció desde los 3 meses y ella tenía que ocultar su embarazo a mi abuelita, así que recién se le notó a los seis. Ella tuvo que pensar siempre en trabajar y prosperar en la vida, o sea, no tuvo siempre tanta dedicación al tema del embarazo, por eso es que yo no tuve hermanos, no hay niños en mi historia.

¿Quién te animó a escribir el libro?

Yo siempre he ido detrás de mis sueños, por ejemplo, para “Mi mamá cocina” nadie pensó en mí y yo dije: ‘¿Puedo hacer el casting?’ y todo voltearon como diciendo: ‘¿Qué? Si tu no sales en televisión’ , pero les respondí que si necesitaban una comunicadora, mamá, y que sepa cocinar, esa era yo. Lo mismo pasó con este libro, yo tenía la idea de escribirlo para ayudar a las mamás y busqué a Planeta. Se los propuse, les gustó la idea y aquí estamos. Y te cuento que tengo ideas para dos libros. Esto no ha terminado aquí.

Ethel Pozo

Hija de la popular conductora Gisela Valcárcel estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima. Su trabajo en televisión lo inició a los 12 años ayudando al equipo de producción del programa “Alo Gisela”.