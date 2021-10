Ethel Pozo sigue muy afectada sobre el ampay de Melissa Paredes junto al bailarín de Reinas del Show. La hija de Gisela Valcárcel comentó al reportero de Al sexto día, que tuvo que tomar pastillas para calmar el dolor de cabeza que le produjo las declaraciones de la también modelo.

“Ayer he estado muy conmovida… me he tomado pastillas para que me pase el dolor de cabeza”, dice Ethel Pozo en el avance del programa ‘Al sexto día’, que se emitirá este sábado.

Melissa Paredes dejó departamento donde vivía con Rodrigo Cuba junto a su hija

Tras la difusión del ‘ampay’ con su bailarín de ‘Reinas del Show’, Anthony Aranda, Melissa Paredes dejó el departamento donde vivía junto a su aún esposo Rodrigo Cuba y su pequeña hija.

El programa de Magaly Medina captó la reunión que tuvo la pareja de padres en el departamento antes de que la conductora de ‘América Hoy’ abandone su hogar. En las imágenes se puede ver a Rodrigo Cuba acompañado de su madre.

Poco después del encuentro, la participante de ‘Reinas del Show’ salió de su casa junto a su hija y se dirigió a otro departamento, donde al parecer viviría con la pequeña. Melissa Paredes no quiso dar ninguna declaración y pidió que no la grabaran por respeto a su hija.

Anthony Aranda aparece en redes y apoya a Melissa

El bailarín apareció en Instagram, para dedicarle unas amorosas palabras a Melissa Paredes. Cabe mencionar que el popular Activador, aún no a dado declaraciones a ningún medio, por lo que se espera que aparezca este sábado en Reinas del Show.

“Los que te conocemos sabemos la gran mujer y madre que eres, algunos se aprovecharán de todo y tratarán de derrumbarte”, indicó inicialmente Aranda en su texto.

“Te señalan, te critican y mienten a su conciencia, pero recuerda que los que te queremos de verdad estaremos ahí contigo para recordarte lo maravillosa que eres”, agregó.