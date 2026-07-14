Ethel Pozo se refirió al respaldo que recibió de Magaly Medina luego de revelar que Janet Barboza y Edson Dávila le ocultaron su salida de ‘América Hoy’. Además, la conductora respondió si estaría dispuesta a reunirse con la ‘Urraca’ tras el gesto de apoyo que tuvo la periodista.

La hija de Gisela Valcárcel se mostró sorprendida por el respaldo de la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, quien durante su programa expresó sus deseos de abrazarla luego de escuchar su versión sobre su salida del magazine matutino.

“ Le he dado pena, creo. Me ha sorprendido ”, comentó Ethel al referirse a la reacción de Magaly. Además, confesó que en esta ocasión decidió ver las declaraciones de la conductora y seguir su programa, algo que, según contó, antes no solía hacer.

“ Mientras estaba al aire, yo no veía Magaly porque siempre ha sido detractora de mi mamá y mía, pero ahora que pasó la entrevista, he visto los rebotes, he visto en YouTube (...) Ha salido en defensa mía ”, señaló en el podcast ‘Sin + que decir’.

Este lunes 13 de julio, Ethel Pozo regresó al pódcast de María Pía Copello, donde fue consultada sobre la posibilidad de reunirse con la periodista.

“ Yo quiero ver a Ethel y a Magaly en su programa de televisión ”, manifestó Copello.

Por su parte, la hija de la ‘Señito’ no descartó esta posibilidad y aseguró que actualmente no existe ningún impedimento para que pueda concretarse un encuentro con Medina.

“ Todos estos años no he ido y me hubiera gustado muchas veces sentarme con ella porque siempre he dicho: ‘Quizás habla de esa forma porque no me conoce’. No he podido porque cuando tienes contrato con América, no puedes ir a programas que compiten con el horario. Ahora estoy libre ”, sostuvo.