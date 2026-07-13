Magaly Solier reapareció ante las cámaras tras varios meses de recuperación y mostró una nueva etapa en su vida. La actriz abrió su corazón en una entrevista con el dominical ‘Día D’, donde habló sobre las difíciles batallas que ha enfrentado.
Solier reconoció que atravesó problemas relacionados con el consumo de alcohol; sin embargo, aseguró que mantiene una lucha constante para evitar recaer y continuar con su proceso de recuperación.
“Estuve en una terapia de rehabilitación y sigo. Me va genial, es más, me voy a terminar enamorando de mi psiquiatra”, indicó entre risas.
Posteriormente, la intérprete nacional habló sobre el matrimonio y aseguró que no volvería a casarse. No obstante, reconoció que esa experiencia le dejó importantes aprendizajes para su vida.
“Ya no volvería a casarme. El matrimonio fue un aprendizaje; he madurado. Aprendí a ser más responsable y vivir sola”, agregó.
Uno de los momentos más difíciles de la entrevista ocurrió cuando Magaly Solier habló sobre el distanciamiento con sus hijos y recordó una dura decisión que marcó un momento complicado de su vida. La actriz aprovechó las cámaras para enviarles un emotivo mensaje a sus hijos.
“Me siento orgullosa como madre. No quisiera verlos, quisiera abrazarlos (...) Nunca había conocido ese dolor de madre (...) (Me llevó) más que al alcohol, a un s***, aun cuando te quitan lo que más amas porque ellos nacieron de mi vientre. Acá mamá siempre va a estar parada”, expresó con la voz quebrada.
Ahora, enfocada en sus propios proyectos y desde Huanta, ciudad donde reside, Solier mostró una nueva fortaleza y aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a las mujeres que, como ella, han atravesado momentos difíciles y han logrado salir adelante.
“Me he sentido muerta, hasta el punto de querer s*** (...) Hay muchas mujeres como Magaly Solier que han sufrido, no se derrumben. Nunca hay que esconder nuestro dolor”, concluyó.