Esta semana el escándalo mediático entre Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba causó revuelo en la farándula local. La nueva polémica inició luego que la modelo citara a su exesposo para conciliar nuevamente por la tenencia compartida de la hija que tienen en común.

En medio de la búsqueda del nuevo acuerdo, el futbolista decidió hablar, por primera vez, ante las cámaras de “Magaly TV: La Firme” sobre el ampay que protagonizó su exesposa con el bailarín Anthony Aranda en 2021. Frente a esta situación, la actriz de “Ojitos Hechiceros” no se quedó de brazos cruzados y antes de que salga la versión del padre de su hija, ella también dio sus declaraciones, una vez más, ante las cámaras de “América Hoy”.

Ethel Pozo toma notoriedad al afirmar que estudió 5 años en la universidad y que tiene posgrado

Es así que el lunes 23 de mayo, Ethel Pozo anunciaba ante la audiencia las reveladoras declaraciones de Melissa Paredes. Sin embargo, la hija de Gisela Valcárcel tomó notoriedad en medio de la polémica luego que festejara públicamente la exclusiva con la exreina de belleza.

La conductora de televisión aseguró que no es ninguna improvisada en el rubro, pues recordó que ella es una comunicadora profesional que pasó cinco años en la universidad, e incluso tiene un postgrado.

“Yo, antes de ser amiga y ser mamá, decidí estudiar la carrera de comunicaciones, pasé por una universidad cinco años, hice un posgrado; y hoy tengo la primicia de entrevistar a Melissa (...) Esta no es la primera entrevista que hago dentro de una polémica”, manifestó Ethel Pozo.

Ethel Pozo defiende su entrevista a Melissa Paredes

Magaly Medina pone ‘parche’ a Ethel Pozo: “Mucha universidad, pero nada”

Ante esas declaraciones, Magaly Medina se burló y manifestó que a Ethel no le sirvió de mucho estar cinco años en la universidad, pues n o manejó con objetividad la entrevista con Melissa Paredes.

“No tienen credibilidad (las conductoras de ‘América Hoy’). Aprendan un poco que aquí vamos a darle una clase maestra para las post graduadas, 5 años en la universidad y no aprendiste nada”, sentenció Magaly. “Mucha universidad, pero nada. Yo desgraciadamente no pude terminar mi carrera, pero desde los 8 años en que agarré un libro, yo soy una autodidacta y he aprendido en la calle y de cada periodista que me tocó como jefe o como colega. De ahí aprendí todo lo que les doy (en su programa)”, acotó la figura de ATV.

Ethel Pozo no se queda callada y contraataca a ‘Urraca’: “Yo estudié con su hijo”

Ethel Pozo no se quedó callada y en la emisión del martes 24 de mayo de “América Hoy” respondió a los comentarios que Magaly Medina. La hija de Gisela Valcárcel se comparó con la conductora de espectáculos y aseguró que entre ellas hay una gran diferencia por el corazón que cada una tiene.

“Escucho a una persona que dice: ‘Yo no estudié porque no tuve los recursos’. Yo no tuve la culpa, usted no es víctima, yo no tengo la culpa que mi madre si haya trabajado y me haya pagado mis estudios (...) la diferencia es que aquí (en el corazón) somos distintas, aquí no nos parecemos”, comentó.

Conductora de “América Hoy” confiesa que Magaly la dejó en visto

En otro momento, Pozo reveló que cuando Magaly Medina se separó de su esposo Alfredo Zambrano, ella le escribió para decirle que nunca se ha burlado de eso; sin embargo, la ‘Urraca’ la dejó en visto.

“Cuando pasó un mal momento, su separación, yo le escribí un mensaje en privado, que usted dejó en visto, diciéndole que jamás me burlaría de su dolor y lo reitero. Esta servidora jamás va a hacer daño a nadie”, puntualizó.

Ethel menciona a hijo de Magaly Medina

Y no todo quedó ahí, pues la conductora de “América Hoy” le recordó a Magaly que fue compañera de estudios de su hijo.

“Ya que tocó el tema de los estudios, yo estudié con su hijo en la facultad, yo estudié carpeta con carpeta con el hijo de Magaly Medina, así que, si se burla ahora de mi carrera, se está burlando de la carrera y la universidad que escogió para su hijo”, añadió Ethel Pozo sorprendiendo a sus compañeros.

Ethel Pozo aclara sobre sus estudios y envía mensaje a Magaly Medina

Magaly Medina vs. Ethel Pozo: Las redes sociales toman postura

Ante los dimes y diretes de Magaly Medina y Ethel Pozo, los internautas recurrieron a Twitter para expresar su postura con divertidos memes, muchos a favor de la conductora de “Magaly TV: La Firme”. Otros se mostraron ansiosos por la respuesta que dará la conductora de espectáculos a la hija de Gisela Valcárcel.

Empezó el circo!! Ethel, realmente eres bn payasa para ostentar tus "estudios" en un país donde es MUY difícil terminar una carrera.

Peor aún,usas tu conocimiento para defender a Melissa Paredes (que deja que su bb se duerma en las piernas y en la cama de un extraño)#AmericaHoy pic.twitter.com/gyOnYpPkIS — Flan Brava (@flanbravaza) May 24, 2022

Ethel está hablando del hijo de Magaly, lo que se viene hoy en la noche #AmericaHoy pic.twitter.com/O1WpTy7pQ6 — grieta 🇵🇪 (@dosmilera) May 24, 2022

La fariselita le manda un dardo a mi tía #MagalyTVLaFirme metiéndose con su hijo!

"Yo estudié con su hijo, si mi carrera no sirve la de su hijo tampoco!" #AmericaHoy pic.twitter.com/DQo8IA9FEf — Pajita (@MeDicenPajita) May 24, 2022

La respuesta de Magaly a Ethel Pozo no se hizo esperar: “Yo sí soy mejor que tú”

En la edición del miércoles 25 de mayo de “Magaly TV: La Firme”, Magaly Medina le dedicó unos minutos a la conductora de “América Hoy” y le dejó claro que ella es la mejor.

“La diferencia, si tú y yo nos comparamos, está acá (señala la cabeza). Esa es la gran diferencia y ahí yo si soy mejor que tú. Tienes que entender, que todavía eres insípida, no traspasas la pantalla, te falta un desempeño artístico frente a las cámaras. Tienes que apoyarte en 3 bastones que tienes alrededor para decir las cosas”, señaló Medina.

‘Urraca’ saca garras por su hijo

Luego, Medina no dudó en defender a su hijo de las palabras de Ethel. Asimismo, aseguró que si su hijo tuviera un mal desempeño en televisión ella sería su más grande crítica.

“Lo que sí no me gusta es que saqué de contexto lo que dije. ¿Por qué metió a mi hijo? Dice que estudió carpeta con carpeta con mi hijo. Yo no me refería él, ni a todos los comunicadores o periodistas del Perú. Entiende, me refería a ti, porque fuiste la única que dijo ‘yo soy una comunicadora que ha estudiado 5 años y tengo un posgrado’, a ti te cuestiono”, remarcó la figura de ATV.

“Mi hijo no está conduciendo un programa de televisión, no lo tiene. Si trabajara en televisión y condujera tan mal como tú, lo destrozaría. No metas a mi hijo, déjalo tranquilo. Yo respeto su anonimato y exijo que lo respeten igual. No estoy hablando de mi hijo”, sentenció molesta Magaly Medina.

VIDEO RECOMENDADO