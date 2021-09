Mariella Zanetti y ‘Choca’ Mandros aparecieron este martes al frente de la conducción de “América Hoy” luego que Ethel Pozo y Janet Barboza tuvieran que ausentarse porque Melissa Paredes dio positivo a COVID-19.

‘Choca’ anunció que las conductoras del matutino se enlazarían para que explicaran los motivos por los que se ausentaron "

“El tema es que, ayer todos saben que estamos expuestos a trabajar fuera de casa , pero el día de ayer hubo un caso positivo. América Televisión, GV Producciones tiene un protocolo en el que las personas que han estado en contacto o cerca, es por ello, que estamos en nuestras casas, el protocolo tiene que seguir, tenemos que estar aquí. Quiero agradecer a Mariella por estar ahí”, explicó Ethel Pozo.

Mariella intervino y consultó si la persona que dio positivo se encuentra estable. Ante su pregunta, Melissa respondió que ella fue la persona contagiada y brindó detalles de su estado de salud.

“Es verdad salí positivo en la prueba antígeno, el día de ayer también me hicieron una molecular, hoy tengo los resultados. Pero al parecer sí, me ha dado como una gripe, siempre se dice que se da con todo, pero a mí me ha dado gripe, si me ha parecido un poco extraño, pero estoy bien, estoy estable”, comentó.

“Ayer me dieron la noticia y bueno lo primero, no podía creerlo, estaba en shock, porque llevo trabajando desde hace tiempo y no había dado, no me había tocado, es algo que le puede pasar a cualquiera, estoy tranquila, estoy bien. Lo único es que me parte el corazón es escuchar a Mía detrás de la puerta y no puedo estar conmigo”, acotó.

null null

VIDEO RECOMENDADO

Renzo Schuller y la divertida broma a Zumba por su ingreso a EEG

El conductor de América Hoy se reencontró con el guerrero a través de una videollamada y no tardó en hacerle divertidas bromas sobre su ingreso a EEG. null