Panamericana TV presentó oficialmente a Ethel Pozo y Yaco Eskenazi como conductores de ‘La Granja VIP’, el reality de convivencia que se estrenará próximamente. El anuncio se realizó a través de un video promocional.

“ Nadie lo esperaba... ellos tampoco (...) Muy pronto llega el reality de convivencia que lo cambiará todo ”, expresa la voz en off.

‘La Granja VIP’ es un reality en el que celebridades se enfrentan, conviven y aprenden sobre las tareas del campo. Aún no se han dado detalles sobre la fecha de estreno.

La hija de Gisela Valcárcel y el exchico reality formaron una dupla de conductores durante varios años, al frente de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’. Aunque el programa salió del aire, ambos mantuvieron una relación cordial.

No obstante, en 2024, los exconductores se distanciaron tras una disputa por unos pases VIP en Disney, que generó varios dimes y diretes.

“En mi vida hablaría mal de Ethel, para mí es mi amiga hace seis años, nunca hemos tenido una discusión y por una broma que no le gustó ahora ‘ya no somos amigos’. No voy a estar rogándole la amistad a nadie”, manifestó Yaco en aquel entonces.