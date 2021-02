Eugenio Derbez anuncia que adoptará a cinco tiktokers para “agrandar su familia” (VIDEO)

El comediante mexicano Eugenio Derbez anunció en su cuenta de Tik Tok que iniciará un ‘proceso de adopción’ para que cinco tiktokers se unan a su “familia digital”.

“Como nunca he tenido una familia normal, esta adopción tampoco será normal... En pleno uso de mis facultades mentales adoptaré a cinco tiktokers con quienes formaré una familia digital ”, señaló el creador del programa “La familia P.Luche.”

Para la selección de los nuevos miembros de su “familia”, Eugenio Derbez dijo que lo determinante será el talento. “No me voy a fijar en su raza, religión, género, ni en su cantidad de seguidores. Solo me voy a fijar en su talento”, aclaró.

“La convivencia con los tiktokers adoptados será exclusivamente en crear videos juntos”, dijo también.

Primer filtro

Eugenio Derbez pidió a sus seguidores mencionar a sus cinco tiktokers favoritos debajo de su video de convocatoria. “De esta manera me ayudarán con la búsqueda de mis nuevos hijos “adoptiktoks”, dijo.

Según el actor, en un mes presentará a los nuevos integrantes de “su familia disfuncional”.

