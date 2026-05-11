Stephanie Cayo ya no esconde sus sentimientos por Alejandro Sanz. Durante un reciente evento internacional, la actriz peruana admitió por primera vez estar enamorada del cantante español. Esta confesión marcó un momento importante en su vida personal, ya que hasta ahora había preferido mantener en privado los detalles de su relación ante la prensa.

La confesión de Stephanie Cayo se dio poco después de la escapada romántica que realizó en Cusco junto al artista, quien tiempo después fue vinculado a una supuesta infidelidad con una colombiana.

La revelación de Cayo tuvo lugar durante la alfombra roja de los Premios Platino 2026 en México. En plena red carpet, fue consultada tanto por el éxito de la serie de Netflix ‘DOC’ como por su relación con Sanz.

Una periodista le consultó directamente cómo marchaba su relación con el cantante español, y Stephanie respondió de manera cordial: “ Muy bien ”. No obstante, el momento más revelador llegó cuando le preguntaron si estaba enamorada. La peruana respondió con una sonrisa y un gesto afirmativo, dejando entrever el buen momento que atraviesa junto a Alejandro Sanz.

Fiorella Cayo saca cara por Stephanie tras versión de que Alejandro Sanz tendría ‘amante’ colombiana

Fiorella Cayo salió en defensa de su hermana Stephanie Cayo luego de que Javier Ceriani, conductor argentino, asegurara que Alejandro Sanz no tendría intenciones serias con la actriz y que mantendría una presunta relación con una mujer colombiana.

“Te debe ir bastante mal como para inventarte tantas mentiras. Felizmente, los que conocen a Alejandro pueden ver lo bajo que puede caer alguien como tú para levantar tan falsos testimonios solo por views”, escribió Fiorella.

Luego continuó con: “Lamentable por ti. Felizmente Dios siempre pone todo en su lugar y a ti te pondrá el tuyo”.