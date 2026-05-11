El Poder Judicial programó para el 27 de mayo de 2026 una audiencia de auto de enjuiciamiento contra Roberto Sánchez Palomino, candidato presidencial de Juntos por el Perú, por el delito de falsa declaración ante la ONPE. Según reveló un reportaje de Cuarto Poder, la fecha está programada antes de la segunda vuelta electoral y marca el inicio del juicio oral en su contra.

La abogada penalista Cecilia Madrid explicó que llegar a esta instancia implica que el fiscal concluyó su investigación con una acusación sólida y que el juez verificó que existen elementos suficientes para vincular al imputado con el delito.

“Va a pasar ya a una etapa final en donde va a producirse el debate de pruebas”, señaló al programa.

¿Cómo se originó el caso?

La investigación, iniciada en 2020, determinó que los aportes recaudados entre militantes que aspiraban a candidaturas no ingresaron a las cuentas oficiales del partido, sino a cuentas personales de Roberto Sánchez, su hermano William y otros allegados. El monto total identificado asciende a 280,000 soles.

Leandro Cerna, exdirigente de Juntos por el Perú y uno de los denunciantes, fue quien reveló ante la fiscalía el mecanismo con el que operó el desvío. Según denunció, el dinero entregado por militantes de todo el país nunca llegó a las cuentas formales del partido, sino que fue depositado en la cuenta personal del hermano de Sánchez, quien fungía como presidente del jurado electoral interno.

“Las cuentas nunca se transparentaron, se apropió del dinero porque nosotros entregamos ese dinero a nivel nacional. Debería irse a la cuenta del partido a nombre del tesorero. No fue así, fue a nombre del presidente del jurado electoral, que era su hermano de Roberto Sánchez.”

Lo que se ocultó ante la ONPE

El dinero recaudado debía declararse ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE. Sin embargo, los documentos judiciales revelan que se reportó la cifra de 0.0 soles pese a que los movimientos en cuentas personales superaron los 200,000 soles solo en el primer período identificado.

La fiscalía le atribuye a Sánchez haber presentado una declaración falsa ante la ONPE en su condición de presidente del partido. En segunda instancia, la sala suprimió el delito de fraude en administración de personas jurídicas, pero mantuvo el de falsa declaración, que es el que llevará al candidato a juicio oral.

Cuando los dirigentes exigieron rendición de cuentas en un plenario nacional, Cerna recordó que Sánchez no presentó cifras ni documentos. Su única respuesta fue que el dinero “le había alcanzado para comprar 60 sillas”.

La audiencia del 27 de mayo se realizará de forma virtual y Sánchez ya fue notificado. El abogado del partido, Roy Mendoza, señaló que aún faltaría resolver observaciones sobre la acusación fiscal antes de que el proceso avance.