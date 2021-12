Eva Ayllón ha emprendido una labor titánica, un proyecto inédito para una cantante peruana, decidió regrabar sus primeros discos, veinte álbumes que registraron gran parte de su carrera y que hoy con sellos discográficos que vendieron sus masters al mejor postor, se han perdido en el tiempo y han reaparecido en plataformas sin respetar sus derechos de intérprete.

“En realidad es un trabajo arduo, pero lo estamos haciendo con mucho amor, quiero que se vuelvan a escuchar estos maravillosos temas y a recordar a nuestros grandes compositores. Por ejemplo, me enternece escuchar la introducción de Javier Munayco en ‘Idolatría’, es una cosa increíble y el estilo que él tenía lo estamos conservando, eso es lo que he querido que la gente recuerde. Obviamente, mi voz es completamente distinta, ya con más de 60 años, tengo la voz más vivida”, dice la ganadora del Grammy a la Excelencia.

¿Respetaron los arreglos originales de las canciones, o hubo alguna variación para refrescarlos en el tiempo?

Hemos respetado los arreglos originales, hay una que otra cosita que se ha modificado, más que nada ha sido para modernizar algún que otro sonido.

¿En el proceso de regrabación te asaltan los recuerdos de tus inicios y de lo que significaron tus primeros discos?

Por supuesto, me dio mucha nostalgia, se me apretó la garganta, me emocioné mucho al recordar a mis hijos: Carlos y Francisco, chiquititos. A mi hermana Rosa, cuando me acompañaba en los shows, en las giras. El reencuentro con Sofía Buitrón ha sido maravilloso, imagínate he tratado de tener a mi gente, a los que me acompañaban antes, no se ha podido tener a todos porque algunos ya están lejos.

¿Qué importante es para los cantantes ser dueños de sus grabaciones?

Para los cantantes, los intérpretes, ser dueño de nuestras grabaciones es muy importante y si somos compositores mucho mejor. Pero lo que pasa es que antes, al menos en mi caso, no me fijaba mucho en eso, no me importaba lo económico, mi emoción era cantar y grabar.

¿Tus discos que aparecen en plataformas y que tú no has subido te dejan regalías?

En realidad, no. Solo tengo conocimiento de loss que he subido con mi productora Aylloncito.

¿Cómo dueña de una productora estás pensando ampliar tus horizontes y promover grabaciones de otros talentos?

Eso es algo que me gustaría hacer, tengo algunos proyectos que se quedaron postergados antes de la pandemia. Ahora, además me gustaría poder grabar con algunas de mis voces de los programas donde he participado, también de gente que conozco. Tengo muchas ideas en mente, primero que Dios me dé vida y salud para poder realizarlas. No es tan fácil y la inversión también es grande: músicos, arreglos, etc. Pero, sí, lo quiero hacer definitivamente.

¿En estos tiempos tener una buena voz es suficiente para triunfar en la industria del entretenimiento?

Bueno, siempre es indispensable tener una buena voz; pero, actualmente, el que no tiene buena voz, tiene muchos recursos para sonar bien. Existe mucha ayuda digital. Con todo y eso, tienen gente a la que les gusta y por eso triunfan en esta industria.

¿Cuán importante es estar respaldado por un buen equipo de trabajo para avanzar?

Es más que fundamental actualmente, que todo ha evolucionado. Para tener una buena performance, necesitamos de un equipo creativo, tanto dentro como fuera del escenario, que nos ayude a plasmar y realizar todas las ideas locas que a veces tengo. La gente que te rodea tiene que ser buena onda, buena vibra y saber trabajar en equipo, deben ser capaces de escuchar halagos como también críticas constructivas. Debe ser gente que te llene de paz y que te diga las cosas que haces bien y sobre todo cómo mejorar lo que haces mal.

¿Qué nuevos atrevimientos musicales estás pensando hacer para el próximo año?

Uff, tengo una lista interminable de atrevimientos por hacer. Lo primero es terminar este gran proyecto porque como ya dije; lanzaremos dos discos al mes. Luego, estoy segura, los seguiré sorprendiendo, ahora que me resulta fácil subir al home studio de mi hijo, tenemos varios proyectos pendientes y esperamos que pronto podamos terminarlos.