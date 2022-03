Evelyn Vela no aguantó más las criticas de Magaly Medina y, en una entrevista, arremetió contra ella y aseguró que su esposo no es su “prisionero” y que puede salir a divertirse ya que se comunican constantemente.

“Cuando uno se casa, no necesariamente tiene que ser un prisionero. Mi esposo sale, yo sé con quién sale, e igual yo salgo acá con mis amistades y la paso súper bien. No sé en dónde dice que casarse es tenerlo en una prisión al hombre o a la mujer, eso no va conmigo, pero hay gente que se cuelga de uno. Yo sé como es”, contó Evelyn para El Popula.

Arremete contra Magaly Medina

Evelyn Vela comparó su relación con la de Magaly Medina y el notario Alfredo Zambrano, afirmando que su esposo no es su prisionero.

“Es su problema de la señora lo que piense. Si ella cree que se casó para tenerlo preso a su marido, qué pena, el mío no, el mío puede gozar, divertirse, porque nosotros somos un matrimonio que gozamos, nos amamos y tenemos la libertad de salir con quien queramos, no hay ningún problema”, concluyó la ‘Reina del Sur’.

Magaly Medina critica a Evelyn Vela por defender a su esposo, quien fue visto con otra mujer

Magaly Medina utilizó las cámaras de su programa para criticar las recientes declaraciones de Evelyn Vela para un medio local, donde defendió a su esposo Valery Burga, quien fue visto con una misteriosa mujer en un evento de Miami, Estados Unidos.

La conductora del programa “Magaly TV: La Firme” indicó que Evelyn no debió defender a su esposo a nivel nacional: “Para Evelyn Vela la mujer (quien grabó el polémico video) tiene la culpa... ella cree que su esposo es una santa paloma”.

Medina cuestionó el matrimonio de Vela y Burga, quienes viven en ciudades diferentes, pese a estar casados desde el 2021.

“Cada uno hace su vida en ciudades muy distantes, pero yo digo cómo eso puede ser su noción de matrimonio. Bueno puede ser, que no todo el tiempo se vean y cada uno puede salir por su lado, pero para eso mejor no se casaban”, criticó.

Cabe mencionar que las imágenes de Valery Burga en un evento nocturno en Estados Unidos fueron difundidos por el programa “Magaly TV: La Firme” el pasado 28 de febrero.