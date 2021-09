La modelo Evelyn Vela sorprendió a todos como invitada del programa “Mujeres al mando”, donde no solo habló de su nueva vida como esposa, sino también del presunto distanciamiento con Melissa Klug, de quien era su mejor amiga.

Al ser consultada por lo que sucedió con su amistad con Melissa Klug, Vela señaló que antes estaban juntas todo el tiempo y se contaban todo, pero que ahora ya no es igual porque cada una está enfocada en sus cosas.

“Lo que pasa es que ya no somos mejores amigas definitivamente, porque antes parábamos las 24 horas juntas y nos contábamos todo. Ahora que yo estoy casada, más dedicada a mi matrimonio, a mis hijos”, empezó diciendo la exvedette.

“Entonces prácticamente ya no salgo para nada, así que ya no me veo nada con ella. Lo que pasa es que ya no nos hablamos, por eso no podemos ser mejores amigas. Ella está en sus cosas y yo en mis cosas. (El distanciamiento) son motivos personales”, añadió.

Por otro lado, Evelyn Vela no tuvo problemas en desearle lo mejor a Melissa Klug luego que su pareja, el futbolista Jesús Barco, le pidiera la mano hace algunas semanas. “Para el amor no hay edad, si ella se siente feliz, amada, quiénes somos nosotros para decir que no esté con ese chico”, dijo.

