El conductor de televisión Rodrigo González se mostró sorprendido luego de conocer la noticia de la reconciliación de Sofía Franco con el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra y tuvo duras palabras contra su excompañera de trabajo.

MIRA AQUÍ: Sabes dónde estudió Sheyla Rojas cuando estaba en su natal Chiclayo

De acuerdo con el popular ‘Peluchín’, el burgomaestre estaría armando una estrategia para las elecciones a la alcaldía de Lima, por lo que su deseo es “mostrar esa habilidad que todos los problemas se pueden superar, aunque haya habido agresiones físicas, psicológicas”.

El presentador del programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ recordó cuando acusaron de “drogadicta, alcohólica y ludópata” a Sofía Franco.

“Ahora Álvaro Paz de la Barra, con la complicidad y la venia de Sofía Franco, que no quiere perder la casa con piscina, están haciendo la campaña publicitaria”, manifestó en el espacio que se transmite por Willax TV.

La presentadora del mismo programa Gigi Mitre también opinó y cuestionó duramente a Franco por su decisión de retomar su relación sentimental con el alcalde.

“A mi lo que me llama más la atención es que Sofía es una mujer guapa, joven, tiene talento, se puede valer por si misma, sin tener que anular la parte que el padre tiene que ver por su hijo. Hasta ahí todo bien, pero prácticamente venderse, eso sí me parece ya nivel, no tengo palabras, cero. Después de todo lo que ha hecho (Álvaro), recibió ayuda pública, el mejor abogado, de la Ministra de la mujer, los canales de la televisión”, expresó

“Dignidad felpudo, no me da pena verla, me da vergüenza”, agregó Rodrigo González.

VIDEO RECOMENDADO