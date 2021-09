Rodrigo González habló en su programa ‘Amor y fuego’ sobre el ataque por parte de un perro de raza pitbull que sufrió el periodista Jaime Chincha, quien utilizó sus redes sociales para denunciar al dueño del can.

“Mira cómo tiene la mano, no es poca cosa. Nunca me ha mordido un perro, pero el responsable no es el animal, es el dueño”, comentó en un primer momento el popular ‘Peluchín’.

Asimismo, el conductor de televisión recomendó a todas las personas que tengan a sus mascotas con correa si piensan sacarlos a la calle por mayor seguridad.

“A veces uno cree que su perro es tranquilo y súper sociable, pero uno nunca sabe cómo va reaccionar nuestro perro ante los extraños. Cuando a mí me preguntan si mi perro muerde, yo digo: hasta ahora no”, agregó Rodrigo González.

Sin embargo, el polémico conductor también acusó al periodista Jaime Chincha de hacer un poco de show con el incidente que le tocó vivir.

“Jaime también lo persigue con la mano así, un poquito de show también lo tuyo. ‘Mira mi mano’... bueno está bien que haya mostrado, pero bueno el señor (dueño del pitbull) debería responsabilizarse”, sentenció al final Rodrigo González.

