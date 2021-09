Pese a que anunció esta mañana en ‘América Hoy’ que se contagió de COVID-19, Melissa Paredes sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al contar que una de sus pruebas antígenas arrojó resultado negativo, motivo por el que se encuentra confundida.

“Gracias a todos por sus mensajes y el cariño. Estoy bien, gracias a Dios estoy estable, solamente tengo gripe. Mi prueba antígena ayer salió positivo, falta que me entreguen mi molecular que aún no me la entregan”, contó la conductora y actriz.

Melissa Paredes confundida por resultados de sus pruebas de COVID-19. (Fuente: Instagram @melissapareds)

A través de sus historias de Instagram, Melissa Paredes reveló que se encuentra a la espera de su prueba molecular para confirmar que tiene el nuevo coronavirus.

“Hoy igual me han hecho una antígena, pero ha salido negativo, entonces ya no entiendo nada. Hoy también me han vuelto a hacer otra prueba molecular para ver qué es exactamente. Igual por precaución y por protocolo tengo que estar aislada obviamente, así que deséenme suerte”, agregó la esposa de Rodrigo Cuba.

Finalmente, Melissa Paredes se mostró confundida por los resultados de sus pruebas, pero aseguró que se encuentra tranquila.

“Con las moleculares ya podemos saber exactamente qué es lo que pasa, la antígena negativa me la acaban de hacer hace media hora, entonces ya no sé”, sentenció la participante de ‘Reinas del Show’.

