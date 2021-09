Melissa Paredes dio positivo a coronavirus (COVID-19) y las reacciones empezar a llegar. Una de las primeras en manifestarse fue Gisela Valcárcel, quien se comunicó telefónicamente con el programa “América Hoy” para brindar su opinión respecto al tema.

La figura de televisión explicó que tras conocer que Paredes dio positivo ha tenido que coordinar para establecer un cerco epidemiológico entre los trabajadores de América Televisión y GV Producciones.

“Yo me vine al norte con mamá y mis hermanas, cuando estaba a punto de hacer fotos, a las 2:30 de la tarde, empezaron las llamadas y no hemos parado de ver protocolos, llamadas con Armando con Jorge, haciendo ese cerco que debemos de respetar todos”, dijo la conductora de “Reinas del Show”.

Asimismo, la mamá de Ethel Pozo fue enfática al señalar que de ser necesario pararía con la producción de los programas “América Hoy” y “Reinas del Show” para evitar más contagios, pues aseguró que la vida de las personas es lo primero.

“En ‘Reinas del Show’ verán este sábado las medidas que hemos tomado, desde mi parte tomaré medidas más estrictas, esto no es broma. Y si es necesario que paremos, como ayer lo dije, en América Televisión, paramos los programa, la vida es primero”, sostuvo.

Finalmente, Valcárcel sostuvo que las personas que no respeten los protocolos no serán parte de su producción, ni de América Televisión. “Lo que se necesite hacer, se hace y el que no respete los protocolos, no estará ni en GV Producciones, ni en América Televisión”, puntualizó.

