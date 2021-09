Jamila Dahabreh se enlazó en vivo con el programa “Amor y Fuego” para promocionar un concierto; sin embargo, fue sorprendida por Rodrigo González y Gigi Mitre al ser consultada sobre Álvaro Paz de la Barra, con quien ha sido vinculada sentimentalmente.

“¿Con quién vas a ir al concierto, con tu chico el burgomaestre de La Molina?”, preguntó Peluchín. “No, voy a ir con mis amigas”, respondió la modelo. “No sé, no le he dicho (a Paz de la Barra). Debe estar ocupado en sus cosas”, agregó.

Rodrigo y Gigi insistieron en el tema, y tras ello, Dahabreh explicó que no tenía sentido hablar del aún esposo de Sofía Franco debido a que ya no están saliendo.

“No viene al caso hablar de eso, cada uno está tranquilo. Estoy en otra etapa, estoy tranquila, en mis cosas. Hablar de él y lo que diga otra persona... Con todo el tema mediático, he tenido momentos que no la he pasado bien por eso he estado tratando de no salir (...) Ya no estamos saliendo. Él está en sus cosas y yo en las mías”, dijo tajantemente.

Tras su revelación, Rodrigo González quiso saber más sobre lo que sentía Jamila tras los líos mediáticos con Álvaro Paz de la Barra; sin embargo, ella prefirió no ahondar en el tema.

“Yo, la verdad, quiero tener tranquilidad en mi vida y prefiero no opinar. Es un tema que para mí queda ahí y ya no quiero seguir hablando de ello. La amistad queda ahí y cado uno seguirá haciendo sus cosas”, finalizó.

