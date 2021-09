Karen Schwarz sorprendió al confesar que tiene síntomas parecidos a los del embarazo, pese a que se sometió a ligadura de trompas después del nacimiento de su hija Cayetana. En sus historias de Instagram, la conductora de programas de espectáculos explicó los malestares que sintió.

“Tengo mucho sueño, con náuseas, sin ganas de comer... (embarazada) no, estoy ligada, no hay forma, pero así me siento”, comenzó diciendo Karen Schwarz al dudar el origen de estos síntomas si su método anticonceptivo era fiable.

Tras mencionar esto, la modelo aseguró que pronto acudirá a una consulta por recomendación de su ginecólogo.

“Deben ser las pastillas que estoy tomando, es lo más seguro. ¿Les ha pasado que estando ligadas han salido embarazadas? Bueno, les quiero contar que acabo de hablar con mi ginecólogo y me ha dicho que vaya el lunes a una consulta”, agregó.

En abril, Karen Schwarz y Ezio Oliva mostraron en Instagram cómo celebraron los cumpleaños de sus dos hijas en una íntima reunión. Cabe mencionar que Antonia, su hija mayor de la pareja, cumplió 4 años el pasado 10 de abril, pero no puedo festejarlo con sus papás, ya que se contagiaron de COVID-19.

“¡Hoy estamos de cumpleaños! Antonia cumplió 4 años el 10 de Abril en medio de una situación muy difícil para mi familia cuando nos contagiamos de Covid por lo que ni siquiera pudimos darnos un abrazo ya que estábamos todos en aislamiento”, contó Ezio Oliva.

