La presentadora de televisión, Karen Schwarz, sorprendió a todos al iniciar la final de la temporada 30 de ‘Yo Soy’ con un sensual baile al ritmo de reguetón.

La esposa de Ezio Oliva lució un sexy body color azul eléctrico y estuvo acompañada de un cuerpo de bailarines. Al ritmo de los temas “Con Calma” y “Las Nenas”, Karen Schwarz dejó boquiabiertos a los jurados del programa.

Karen Schwarz sorprende con sensual baile en la final de "Yo Soy" - OJO

“Tremendo opening Karen Schwarz”, comentó el conductor Cristian Rivero y agregó: “No hay tiempo para cansarse ni para rendirse”.

Como se sabe, días atrás Karen Schwarz contó lo difícil que fue prepararse para esta coreografía, luego de haber padecido por la COVID-19.

“Ayer tuve ensayo porque hoy día voy a bailar en el opening, y no les voy a mentir que después de haber tenido COVID, sentía que moría. Me ahogaba horrible. Ya lo logré, fue una hora y media de ensayo, lo logré, terminé roja”, contó la presentadora.

Karen Schwarz venció a la COVID-19

Karen Schwarz utilizó sus redes sociales para contar más detalles de su vacunación en Estados Unidos y de cómo fue su experiencia, tras contagiarse de COVID-19 hace algunas semanas.

“Durante los 14 días de COVID me prohibieron limpiar, mover cosas porque me agitaba mucho y sí, logré limpiar pero me ahogaba horrible cuando barría mi casa”, explicó Karen Schwarz.

Asimismo, la esposa de Ezio Oliva contó que aún presenta esos síntomas de agitación cuando habla mientras lleva puesta una mascarilla.