Tras la ruptura de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, Magaly Medina dio su punto de vista respecto a este romance pero además, reveló quien sería la primera invitada de “El Valor de la Verdad”.

En la última edición de su programa, Medina indicó que existe un fuerte rumor que la próxima participante sería una exsaliente de la “Foquita”.

“ Estas saliditas de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro despertó la santas furias de sus exsalientes... A él se le ha visto rodeado de algunas muchachas, pero él a con ninguna ha sido una relación oficial, tal como oficializó a Yahaira Plasencia ”, sostuvo la “Urraca”.

“ Lo que ahora está surgiendo como un rumor bastante fuerte que además ha llegado a la redacción y hemos tratado de verificarlo es que Delany López sería una de las invitadas que vuelve a sacar del baúl Beto Ortiz, “El Valor de la Verdad”, a contar todo lo que sabe mientras duró su relación con el futbolista ”, agregó.

Jefferson Farfán revela por qué fracaso su restaurante en Turquía: Me fue mal, lo perdí todo

Jefferson Farfán se convirtió en un empresario exitoso tras el lanzamiento del ‘Foquita Mall’ o KM40; no obstante, el exfutbolista recordó que hace años apostó por un negocio en Turquía pero fracasó.

De acuerdo con lo que relató Farfán, la pandemia del Covid-19 acabó con su restaurante y perdió una gran suma de dinero.

“Más o menos en el proceso de cuando llegué a Rusia, ya me lancé con todo y puse un restaurante y por la pandemia me fue mal, perdí todo. Lo perdí todo, imagínese, el dolor, el sufrimiento, lo perdí todo, es duro. Es muy duro, pero tengo una persona muy importante en mi vida, que es mi madre, que me dijo: ‘no te puedes caer en este momento’”, reveló al canal de YouTube Edición Limitada.