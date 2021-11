¿Coincidencia? El abogado Frank Dello Russo , expareja de Vania Bludau, causó gran asombro entre los usuarios de las redes sociales al informar que se comprometió con Kristelle, su nueva novia.

Sin embargo, un hecho no pasó desapercibido pues el hombre de leyes, quien compartió el momento en su cuenta de Instagram, fue observado en un escenario muy similar al lugar donde se comprometió por primera vez.

Como se recuerda, Dello le propuso matrimonio a Vania Bludau en el pasado 2018, en un romántico bosque en la nieve ubicado en Finlandia

“No van a creer lo que me está pasando en este momento. Acabo de llorar muchísimo porque pensé que me iba a Colorado, como le dije a todo el mundo, a Aspen , y este niño de aquí (Frank Dello Ruso) me está llevando a Europa!”, manifestó Bludau en dicha ocasión.

Hasta el momento, ni Dello Ruso ni su prometida han comentado el episodio, publicado a través del programa ‘Amor y fuego’, a través de sus redes sociales.

Frank Dello Russo pide la mano a su novia