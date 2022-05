Hace unos días, Nataniel Sánchez confesó que una conocida exanimadora infantil le gritó cuando tenía 10 años, pues la actriz se confundió en realizar unos pasos. En redes sociales trascendió que habría sido María Pía Copello la agresora.

En la reciente emisión de “Amor y Fuego”, Rodrigo González reveló que habló con María Pía sobre las declaraciones de Nataniel Sánchez. Según la figura de Willax TV, ella rechazó las acusaciones de la actriz.

“Lo que me dijo fue que eran un grupo de más de 20 chicos (…) No fue porque se equivocó en un paso de baile, porque no es función de María Pía, según lo que me dijo, ‘Yo qué le voy a gritar a alguien’”, expresó.

Luego continuó con: “hay un grupo, mientras estamos intentando grabar, imagínate cómo controlas a 20 niños, derepente le pudo haber dicho por favor, cállate, silencio y ella como es: “a mí solo me educa mi madre”

“Ella siempre se quejaba y escuchábamos sus gritos”

Una joven llamada Dannya Bahamond utilizó sus redes sociales para confirmar que María Pía sí fue la persona que le gritó a Nataniel cuando se equivocó al realizar unos pasos en la coreografía cuando tenía 10 años.

La joven dedicó varios minutos en contar cómo es que fue este altercado, afirmando en más de una ocasión, que la exconductora de Esto es Guerra, era conocida entre los niños que trabajaban con ella como alguien con actitudes de diva.

“Yo conocí a Nataniel siendo bailarina en ‘María Pía y Timoteo’. Nataniel era de elenco de las grandes y yo de las pequeñas. Recuerdo muy bien que estábamos ensayando, no recuerdo qué canción, pero siempre ensayábamos un par de pasadas con María Pía y una con ella y Timoteo, después salíamos al aire”, contó.

“En el primero ensayo con María Pía, suena la canción y después escuchamos una voz (de María Pía) ‘Escúchame (a Nataniel), no te puedes equivocar porque yo te estoy siguiendo a ti’. La música se paró, todos volteamos y vimos que María Pía estaba gritando a Nataniel. Todo el set ya sabía cómo era María Pía. Nataniel era más grande y no se quedó callada y le respondió: ‘¿Para qué me sigues?, apréndete los pasos’. María Pía puso su cara de asco y fue a hacer su berrinche con la productora. Ella siempre se quejaba y escuchábamos sus gritos”, recordó.

“Los únicos que nos podían llamar la atención era la gente de producción por autorización de nuestros padres porque éramos menores de edad. Ella se creía con el derecho de hacer lo que se le daba la regalada gana como simplemente era María Pía”, finalizó.

Nataniel Sánchez sobre polémica entre Andrés Wiese y Mayra Couto: No me quedo callada si veo algo injusto

Nataniel Sánchez estuvo presente en el programa de YouTube “Yo soy Jackie Ford”del famoso coreógrafo Arturo Chumbe, donde contó sobre sus inicios en la TV y en el teatro. Además, aprovechó para pronunciarse sobre la polémica denuncia de Mayra Couto hacia Andrés Wiese.

“Yo, respecto a ese tema, a mí me parece que hay que tener mucho cuidado con opinar, ya que no podemos estar ni en el pellejo de Mayra ni en el pellejo de Andrés. A mí lo que me indigna es la facilidad de la gente con que abre la boca para opinar, cuando los dos tiene familia y son los únicos que pueden saber la verdad”, expresó la actriz.

Luego continuó con: “si yo hubiera visto algo, alguna injusticia, de falta de respeto (...) yo no me quedo callada y no me voy a hacer ojos ciegos jamás con algo que me parece injusto o que es incorrecto”.

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE