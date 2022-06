Arremete. Daniel León, expareja de Ale Venturo, mostró su molestia por el actual estilo de vida que lleva su pequeña hija con la empresaria.

Según refirió a las cámaras del programa “Amor y Fuego”, su menor hija “duerme en la misma cama, todos los días, junto a su madre y Rodrigo ‘Gato’ Cuba (actual pareja de Venturo)”.

“Qué tal hipocresía... ¿Cómo es posible que Alexandra esté a favor de la tenencia compartida (sobre la hija) del ′Gato’ (Cuba) y me estén tratando como si yo fuese un padre que no vale un sol? Encima mi hija no puede dormir conmigo pero duerme en la cama con su enamoradito de unos meses”, increpó León.

Hasta el momento, Venturo no ha emitido algún comentario al respecto, sin embargo, cabe precisar que esta ya había interpuesto una denuncia por “violencia psicológica” hacia su expareja.

