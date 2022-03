El programa de ‘Magaly TV, la firme’ ampayó a Michela Elías en salidas con el millonario empresario Omar Macchi, quien sorprendió a la periodista Magaly Medina por las diferentes atenciones que tuvo con Michela durante una de sus citas.

Las imágenes son de la madrugada del viernes 25 de marzo, cuando Michella sube al auto de Omar Macchi, luego de haber cenado junto a unos amigos en un restaurante en San Isidro. Lo curioso es que el popular ‘Rey de los casinos’ le abre la puerta para que la joven suba, detalle que no se le ha visto hacer antes.

“Omar baja de su auto y abre la puerta para que ella ingrese, eso no lo habíamos visto hacer antes. Él no se regala así, no más públicamente, es muy discreto, siempre manda a las chicas por delante, que su seguridad les abra la puerta, las meta al carro y él sale de una manera solapada. Esta vez lo tendrá deslumbrado Michela Elías”, comentó sorprendida Magaly Medina.

Dejó en claro cuál es su situación sentimental con Michela

A través de su cuenta de Instagram, Luis Miguel Castro compartió una historia donde aseguró que su relación con Michela acabó hace un mes.

“Hola chicos, buenos días. La relación que tuve con Michela decidimos terminarla hace más de un mes. Deseándonos siempre lo mejor en el futuro. Buen sábado para todos”, escribió Luis Miguel en sus redes sociales, desatando la sorpresa en más de uno.