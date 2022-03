En la última edición de Amor y Fuego, se presentó Karla Tarazona y su pareja Rafael Fernández, para cerrar de una vez, el tema tan sonado que fue las declaraciones de Christian Domínguez y las disculpas de Isabel Acevedo. Además, la conductora de TV habló sobre su relación con Ethel Pozo y Gisela Valcárcel

“Lo que me sorprende y hasta me parece una burla es que Ethel diga que ella y su familia me apoyaron (...) pero qué bien que les dieron la bienvenida (a Christian e Isabel) en la siguiente temporada y los presentaron como una pareja ejemplo”, comentó Karla.

Vetada de América TV

Karla Tarazona contó por qué fue vetada de América TV, pues ya van alrededor de cinco años que no pisa el set de la casa televisora.

“Yo hasta el día de hoy me pregunto el por qué (me vetaron) pero yo estuve años... Gracias a Dios no necesité ir a esa canal, siempre tuve mis trabajos por otros lados, pero efectivamente fueron muchos años que yo no pise ese canal”, contó Karla.

Luego continuó con: “creo que fue cuando tú (Rodrigo González) estabas con el otro canal y te conté que yo tenía un audio donde le decían ‘ven, que vas a ganar’, y ese audio lo pusiste en vivo… después de eso Gisela me puso la cruz, exacto”.

