En la última edición de Amor y Fuego, se presentó Karla Tarazonay su pareja Rafael Fernández, para cerrar de una vez, el tema tan sonado que fue las declaraciones de Christian Domínguez y las disculpas de Isabel Acevedo. Además, la conductora de TV se mostró indignada con Ethel Pozo y Gisela Valcárcel.

“Lo que me sorprende y hasta me parece una burla es que Ethel diga que ella y su familia me apoyaron (...) pero qué bien que les dieron la bienvenida (a Christian e Isabel) en la siguiente temporada y los presentaron como una pareja ejemplo”; comentó Karla.

Luego continuó con: “en vez de recibir apoyo, parecía que me refregaban en la cara la situación. Ahora, después de años de que ambos (Christian e Isabel) admiten la situación, todos son ‘nosotros sí sabíamos’”.

Chabelita entre lágrimas le pide disculpas a Karla Tarazona

En la última edición de Amor y Fuego, programa de Willax, se presentó Isabel Acevedo, para responderle a Christian Domínguez, quien la acusó de haberlo alejado del hijo que tiene con Karla Tarazona. Además, la bailarina contó pasajes inéditos sobre la relación que tuvo con el cantante.

“Le pido disculpas si en algún momento le hice daño, te hice sentir mal, la verdad es que ya quiero acabar este tema, quiero pasar la página y aquí acabó todo”, expresó Isabel Acevedo.

Luego que la popular Chabelita terminara de pedir disculpas, Rodrigo González le dio pase a Karla Tarazona quien se encontraba en la línea telefónica para responderle a la bailarina y, de esa forma, terminar con este tema.

“Yo también quiero acabar con esta situación, creo que todos hemos cometido errores en nuestra vida y, por la vida que tengo ahora tengo una familia constituida y un esposo maravilloso (...) y las disculpas públicas son aceptadas”.