En la última edición de su programa, Andrés Hurtado contó ante las cámaras que su amiga Monique Pardo hará un evento pro salud y que, debido a su gran amistad, el conductor de TV la apoyó con 2000 mil dólares.

“Monique está pasando por momentos difíciles, es una abuelita. ¡Cómo no ayudarla! Todos los artistas se van a juntar el 30 de marzo. Todos las figuras principales aparecen en grande (en el banner), pero Ernesto Pimentel sale chiquitito. Yo he puesto toda la plata y no estoy ni atrás”, se quejó el conductor de TV.

Luego continuó con: “yo, que he puesto toda la plata no estoy (el logo de su programa en la publicidad del evento) Monique, por si acaso, le di 2000 dólares a Manolo Rojas y no ha puesto el logo Sábados con Andrés, ni acá atrás”

Andrés Hurtado sobre caso de Dalia Durán: “Nosotros hemos cumplido”

Hace unos días, Dalia Durán fue desalojada del departamento que le alquiló Andrés Hurtado por unos meses en el distrito de Magdalena del Mar. En medio de este difícil momento en su vida, la cubana mostró en el programa de Magaly su nuevo hogar en Trapiche del Cono Norte.

En declaraciones para El Popular, Andrés Hurtado dejó entrever que no apoyaría más a la expareja de John Kelvin, pues ya se le dio lo que correspondía.

“Le deseo lo mejor a Dalia, nosotros hemos cumplido con todo el apoyo que le hemos brindado y le deseo lo mejor”, expresó.