Dalia Durán, madre de los hijos de John Kelvin, señaló que no le afectan las críticas que viene recibiendo tras mudarse a Comas con sus hijos.

“Muchos dicen ‘ella no quiere vivir en Comas’ y no es así, que no olviden que vengo de Cuba y la situación no es bonita. Mi familia no me ha dado lujos, pero tampoco me ha faltado nada. Vivir en Comas no me afecta, estoy muy feliz con mis hijos, agradezco mucho tener un techo y un plato de comida. Mis hijos están con salud igual que yo, están estudiando y el resto me tiene sin cuidado”, sostuvo la cubana en declaraciones para el Trome.

Además Dalia Durán contó que los comentarios de otras personas no le afectan. “(Estoy) bien, contenta, todo es por el bienestar de mis hijos, para sacarlos adelante, y el resto no me interesa”, explicó.

Dalia Durán inició sus labores como anfitriona en una cevichería ubicada en La Victoria. Cabe mencionar que, en su primer día de trabajo, la cubana llegó dos horas tarde al lugar debido al tráfico.

Al llegar al local esta mañana, Durán fue abordada por la prensa, a quienes les comentó que incluso tuvo que tomar dos taxis para llegar a su nuevo trabajo.

“Es mi compromiso de trabajo, me he demorado, pero es que recién me estoy acomodando. Yo estoy trabajando y es lo que siempre he hecho toda mi vida”, indicó a los medios de comunicación.

Agradeció al Mero Loco

La expareja de John Kelvin fue consultada por la prensa sobre el trabajo que le ofreció el Mero Loco en su restaurante donde iba a ganar 2 mil soles mensuales.

“Ya tengo compromisos y sería no cumplir. Ya estoy acá los fines de semana y de lunes a viernes trabajo en otro lado también, pero igual no descarto. Si en algún momento yo estoy sin trabajo acá o en otro lado, yo no descarto ningún tipo de trabajo mientras eso represente un ingreso para mi hogar”, explicó.

