A través de sus redes sociales, John Kelvin rompió su silencio tras estar ocho meses tras las rejas. En su breve mensajes, pero conciso, dejó en claro que no permitirá que se beneficien con el dolor ajeno.

“Ocho meses de silencio. ¡Es momento de hablar! No voy a permitir que se beneficien del dolor ajeno y la sobreexposición de mi sangre”, es lo que se lee en la publicación de Facebook del cantante.

Luego continuó con: “a mis hijos decirles que no están solos y que los amo con todo mi corazón. Siempre seremos padres, siempre velaremos por su bienestar. Nunca estuvieron ni estarán solos.

“Dios bendiga a las personas que lucran con la desgracia ajena, la verdad siempre saldrá a la luz en el momento menos esperado. Es en este momento donde conocemos a las personas, las verdaderas amistades estarán a tu lado siempre. Pronto nos volveremos a encontrar”, finalizó Kelvin.

Dalia Durán fue desalojada del departamento que le alquiló Andrés Hurtado por unos meses en el distrito de Magdalena del Mar. En medio de este difícil momento en su vida, la cubana conversó con el programa de Magaly Medina y mostró su nuevo hogar en Trapiche del Cono Norte.

“Nunca pensé que iba a pasar por algo así de esta magnitud. Nunca imaginé pasar por todo esto sola. Lo más duro es no tener a mi familia y no poder estar con mi madre cuando más la he necesitado”, expresó entre lágrimas la cubana en el programa de Magaly Medina.