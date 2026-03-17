“Confieso que estoy saliendo de una resaca emocional”, nos dice emocionado Ezio Oliva desde Madrid, tras haber regresado de Tenerife, isla en la que recibió el Premio Dial 2026, galardón que representa un hito significativo en su carrera.

“Estaba aterrado cuando me subí al escenario, no cuando recibí el premio, sino cuando canté. Honestamente, pensé que me iban a poner al inicio, soy el nuevo del salón para ellos e imaginé que abriría la gala, pero cantó Marta Sánchez, Ana Torroja, Laura Pausini, Carlos Vives, Amaral y luego toqué yo”, cuenta Oliva, resaltando la gran exposición mediática que tuvo en el evento.

Te vio toda España y de tú a tú con estrellas de la industria.

Participé de un evento que se ha visto por toda España en plataformas de internet y señal abierta de televisión. Además de ser un paso adelante en mi carrera, es importante también para el talento peruano que necesita ser visto.

¿Consideras que el Premio Dial representa un antes y después en tu carrera?

Honestamente, creo que es un paso importante, que me da más visibilidad sin duda alguna, pero es solo eso, es un paso. Hay que tenerlo muy claro, desde mi punto de vista y con 25 años en la industria, entiendo que recién empieza lo bueno, pero aún falta mucho por sembrar. La gente me está mirando más, me está tomando en cuenta y ya está empezando a sonar el teléfono para shows en España; considero que todo eso hay que mantenerlo en el tiempo, el trabajo recién comienza-

El público español que te ha visto por primera vez descubrirá las canciones de tu repertorio.

Considero que cuando de pronto descubres a un artista, por más que este artista tenga 20 años trabajando, lo descubres en todos los sentidos de la palabra. Empiezas a interesarte, en saber más de él, de qué se trata, qué hizo antes, qué hace ahora, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a repercutir de manera importante. Estoy muy contento, de verdad, por el impacto. y por la eh por la este el rebote que está teniendo en Perú.

"Hay que tener un gran psiquiatra o psicólogo, lo recomiendo, suena a broma, pero esta es una carrera que requiere de tener una salud mental bien estable", dice Ezio Oliva.

Eres el ejemplo de que para conseguir tus objetivos hay que trabajar duro, caerte, levantarte, es un proceso hasta agotador.

Hay que tener un gran psiquiatra o psicólogo, lo recomiendo, suena a broma, pero esta es una carrera que requiere de tener una salud mental bien estable y yo, que además sufro de trastorno de ansiedad y que es algo con lo que convivo, es un reto más a todo. Esta carrera es muy incierta y estresante cuando no funciona como uno quiere.

Y siempre le echamos la culpa de los fracasos a otros.

En primer lugar, al manager, y yo no estoy de acuerdo, creo que nuestra principal amenaza somos nosotros mismos. En una carrera hay que cuidar todo, tu estructura familiar, tu estructura profesional, tu equipo, lo que dices, lo que piensas, tus estrategias, tu bolsillo. Es realmente retador.

Es tan alucinante que hoy en una carrera musical no necesariamente triunfa en el que mejor canta.

Eso es cierto, en estos tiempos no necesariamente triunfa la mejor voz, ni el más guapo, ni el que tiene más billete, más contactos, o el que tiene más seguidores. Yo creo que es una mezcla de diferentes momentos y situaciones que si te agarran bien parado, es donde generas el diferencial.

En base a tu experiencia como debería enfrentar su carrera musical un joven que recién empieza.

Hay que ser muy fiel a tu estilo, a tu concepto, pero también hay que ser empresario, y cuando me refiero a ser empresario es que es importante entender el mercado y si hablamos de una Shakira o hablamos de un Bad Bunny, que considero son referentes mundiales, es que entendieron el negocio, entendieron que es lo que quiere la gente.