El cantante Ezio Oliva se reencontró con sus hijas después de permanecer seis días aislado en una habitación de su hogar luego de retornar de un viaje de trabajo a Miami. El intérprete utilizó sus redes sociales para compartir su experiencia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante peruano compartió un par de fotografías junto a sus pequeñas hijas, Antonia y Cayetana, donde lucen muy felices jugando juntos.

“¡Llegaron los resultados y estoy SIN COVID! Después de 6 días en aislamiento absoluto, según la ley manda, puedo darle un beso a los amores de mi vida con la tranquilidad de que no van a correr riesgo de contagiarse ¡Valió la pena cuidarme tanto en el viaje a Miami!”, escribió Ezio junto a sus fotografías.

Como era de esperarse, el aliento de sus seguidores no tardó y rápidamente llenaron de likes y comentarios el post de Ezio Oliva. Asimismo, lo felicitaron por mantener una cuarentena responsable en su hogar.

Como se sabe, durante la última semana, el cantante Ezio Oliva compartió detalles de cómo lleva la etapa de aislamiento en su hogar. Según contó, solo pasaba de su cuarto al baño, y el quinto día se mudó a su estudio de grabación, también en su casa.

“Pero fuera de bromas, quiero que sepan que agradezco enormemente sus mensajes ya que me han acompañado como no tienen idea desde que me encerré. Esperemos que mañana, que se cumplen los 6 días de aislamiento por ley, mi prueba molecular salga negativa para poder salir a abrazar a mis bebitas”, escribió en un post del 27 de enero.

