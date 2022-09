“No te voy a mentir, no me acuerdo mucho porque fue una experiencia tan emocionante y tenía tanta adrenalina que me acuerdo haber preguntado en qué canción estábamos y ya era la cuarta de seis. Estar en ese escenario, mirar todo lleno es algo que no te puedo explicar. Solo quise entregarme a la música, eso fue lo que hice esa noche, me entregué con lo poco que sé de tocar en vivo porque recién estoy empezando”, nos dice.

Cuando bajaste del escenario recién te diste cuenta de la magnitud del debut.

Lo que sucedió varios días después fue lo que me puso los pies sobre la tierra, resultó hasta un poco divertido, un poco blanco y negro. Luego de tocar frente a cincuenta mil personas, toqué en un bar para 80 y gratis; eso me encantó, me sentí afortunado por tener también esa oportunidad, era gente que me quería escuchar a mí. Dos mundos se juntaron ese mes en mi vida.

“Ajedrez” y “Amigos”, los temas que has lanzado suenan muy tuyos, no hay pretexto para las comparaciones.

¡Qué alivio! De eso se trata, de hacer mi propio camino y sonido, que la gente al escuchar mis canciones pueda reconocer que soy yo.

La música te acompaña desde muy chico...

Mis primeros recuerdos siempre están asociados con una guitarra al lado, de chico, mis juguetes en la casa fueron instrumentos musicales, ese ambiente influye bastante en tu formación. Para mí siempre ha sido normal agarrar la guitarra cada 5 segundos para ver qué sale, en la noche me he pasado horas en la computadora viendo cómo producir, cómo tocar guitarra. Escribir es una práctica que agarré a los 14 años y lo hago todos los días.

¿En qué momento decides apostar profesionalmente por la música?

Ha sido hace muy poco en verdad, tengo 19 años recién y soy consciente de lo joven que soy. A mí también me encanta dirigir, me encanta el cine, yo dirigí el vídeo de ‘Ajedrez’ y lo edité, entonces puse en balance esas dos artes que al final ganó una sobre la otra. La pasión por la música venció y eso fue cuando tenía 17.

Me imagino que cuando tomas esa decisión se la cuentas a tu papá.

En verdad creo que él siempre estuvo consciente de que eso pasaría, por eso nunca se impresionó, eso sí, nunca sentí una presión de él, pero sí esa presión social por ser el hijo de Gian Marco, eso también fue inevitable. Siempre me ha apoyado en mis decisiones, así hubiera elegido ser médico o ingeniero

¿Y te explicó que la carrera no es un lecho de rosas?

Me dijo: ponte las pilas, tienes que escribir y trabajar duro. Me enseñó que escribir siempre es la mejor manera de ampliar tu oído, tu cerebro y creo que eso me está ayudando bastante en convertirme en el músico que soy hoy, y digo esto porque recién estoy empezando pero poco poco sé que iré cambiando y amoldándome a la carrera.

En la actual industria musical vas a encontrar productores que quizá busquen que vayas por otras propuestas..

Siempre seré un músico con oídos abiertos, no veo nada malo en eso, que te cambien algo o que te critiquen puede ser bueno, como también puede ser malo. En esta etapa de crecimiento en la que estoy hay que tomar todo de la mejor manera posible.

¿A qué no renunciarías?

A mis letras, siento que si algún día grabo una canción que no he escrito la gente se dará cuenta.

Tu papá en medio del auge de la música urbana sigue siendo fiel a sus raíces...

Sí, él está en un punto de su carrera en la que puede hacer la música que quiere, con la que se siente verdadero él mismo y la gente lo va a ver. Él se mantiene haciendo lo que en verdad ama.

Fabián Zignago

Cantautor. En 2021 fue parte del Berklee 5 Week Summer Program. Actualmente estudia en el Abbey Road Institute en Miami, donde estudiará música y formará parte del equipo del productor Julio Reyes.