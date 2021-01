La exchica reality Fabianne Hayashida sorprendió en las redes sociales al anunciar que su novio le pidió matrimonio con una romántica sorpresa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exintegrante de ‘Combate’ le dedicó un emotivo mensaje a su futuro esposo.

“Cuando me dijiste para ser enamorados, prometiste cuidarme, impulsarme a ser mejor y hacerme la mujer más feliz del mundo y lo CUMPLISTE!”, se lee en su reciente publicación.

“Hoy 20/01 me preguntaste lo más hermoso del mundo, si me quería casar contigo para ser felices, formar una familia y amarnos para siempre! Y como todo lo que me prometes lo cumples... ya espero con ansias ser tu esposa, TE AMOOOOO!”, agregó en su mensaje que ya cuenta con más de 14 mil ‘Me gusta’.

Asimismo, a través de sus historias de Instagram Fabianne Hayashida contó que la pedida de mano fue en altamar y mostró muy contenta su anillo de compromiso.

Según se pudo ver en las imágenes, su novio la sorprendió con un yate decorado para la ocasión y cuando estuvieron en altamar decidió hacerle la romántica proposición.

“¡Me pidieron! Soy una mujer pedida, comprometida”, dijo Fabianne Hayashida entre gritos, mientras su novio se acerca para darle un beso.

VIDEO RECOMENDADO

Renzo Schuller no va más en ‘América Hoy’, pero descarta ingresar a ‘Esto es Guerra’

Renzo Schuller no va más en América Hoy, pero descarta ingresar a Esto es Guerra-TROME