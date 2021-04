El español Fabio Agostini sorprendió al aparecer este sábado en la nueva temporada de ‘El Artista del Año’ y agradeció a Gisela Valcárcel por la oportunidad que le brindó, pese a que hace unos años rechazó estar en su programa.

El exchico reality no dudó en enviar una contundente indirecta a su exprograma, ‘Esto es Guerra’, asegurando que le “metieron pajaritos en la cabeza”.

Fabio Agostini envía indirecta a ‘Esto es Guerra’

“Ustedes hace tres años me llamaron, habían contado conmigo, y yo la verdad porque me metieron pajaritos en la cabeza me fui a otro programa de América Televisión y la verdad que hasta el día de hoy estoy muy arrepentido, pero al mismo tiempo estoy muy agradecido de que me hayan dado una segunda oportunidad de estar aquí, en el mejor reality del Perú y con la mejor conductora”, manifestó el español.

Por su parte, Gisela Valcárcel aseguró que los “tiempos de Dios son perfectos” y que está encantada de tener al modelo español en su programa.

“Yo he estado como en cinco realities y te juro que este es el reality que más nervioso me está poniendo”, agregó Fabio Agostini antes de su presentación.

Cabe mencionar que Fabio Agostini cantó “Seré tu amante bandido” de Miguel Bosé en su primera presentación. Sin embargo, el español no recibió buenas críticas, pero prometió mejorar en las siguientes galas.