El exparticipante de “El artista del año”, Fabio Agostini, rompió su silencio luego que Paula Manzanal revelara que dejó de seguir al modelo por una presunta reconciliación con su expareja, Mayra Goñi.

En conversación con “Magaly TV, la firme”, el popular ‘Galáctico’ se sorprendió por los mensajes de Paula Manzanal, quien afirmó que Fabio la ha llamado 20 veces tras su llegada a España.

“Yo he intentado hablar con ella, eso si es cierto, pero ella no me contesta. Yo estoy tranquilo porque no he hecho nada. Ya hablaré con ella”, señaló Fabio Agostini al programa conducido por Magaly Medina.

“20 veces no he llamado ni a mi madre estando aquí un mes en Perú. Me parecen tonterías lo que está ahora voceando. No ha querido hablar ahora conmigo, ya hablaré cuando se calme un poco”, añadió.

Asimismo, Fabio Agostini fue consultado por su presunta reconciliación con Mayra Goñi. Según comento, prefiere no dar mayores detalles de lo sucedido.

“A lo mejor lo diré más adelante. No voy a hablar ahora de Mayra. No hay ningún problema con Mayra. Aquí nadie es culpable de nada, yo aquí se las dejo”, precisó el exintegrante de “Esto es guerra”.

VIDEO RECOMENDADO

Paula Manzanal se molestó con Fabio Agostini

Paula Manzanal afirmó estar dudosa en seguir saliendo con Fabio Agostini. (Fuente: America tv / https://www.americatv.com.pe/).