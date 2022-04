Facundo González, integrante de Esto Es Guerra, fue captado muy cerca de una joven brasilera en un centro comercial de Lima. Las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ captaron a los dos en Punta Hermosa.

“Sos terrible. Estoy tranquila”, dijo Facundo González descartando que estaba en una relación.

Como se recuerda, Facundo González reveló anteriormente en ‘Estás en todas’, que su peor día en el amor fue cuando su relación con Paloma Fiuza terminó.

Estas declaraciones se dieron en la sección ‘El hashtag de EET: Mi peor día’ donde no tuvo reparo en responder: “Sí (romper con Paloma) fue duro, pero no soy tanto de llorar”.

No obstante, refirió que su relación con Paloma es muy buena, sin embargo, precisó que no son amigos. “Tenemos una buena relación. Yo no creo en la amistad entre las parejas que tuvieron una relación. La amistad entre parejas que fueron novios de tiempo no creo, salvo con los años que se encuentren y cada uno tenga familia”, comentó.

