La actriz y cantante francesa Brigitte Bardot, icono del cine europeo y símbolo erótico de las décadas de 1950 y 1960, falleció este domingo a los 91 años, informó la fundación que lleva su nombre a través de las redes sociales.

La agencia pública Agence France-Presse (AFP) precisó que el deceso ocurrió en La Madrague, la residencia de Bardot ubicada en Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa. Las causas de la muerte no han sido reveladas hasta el momento.

Brigitte Bardot se encuentra hospitalizada por “una grave enfermedad”. (Foto: Valery HACHE / AFP)

Una de las últimas grandes leyendas del cine francés

Protagonista de clásicos como Y Dios creó a la mujer, La verdad y El desprecio, Bardot era considerada una de las últimas grandes leyendas vivas del cine francés, tras la muerte del actor Alain Delon en 2024, a los 88 años.

Su irrupción en la gran pantalla marcó un quiebre en la Francia conservadora de posguerra, convirtiéndola en símbolo de libertad, sensualidad y ruptura de tabúes.

Carrera musical y éxito internacional

Además de su trayectoria cinematográfica —breve pero intensa—, Bardot desarrolló una exitosa carrera musical. Uno de los momentos más recordados fue el tema Je t’aime… moi non plus, grabado originalmente en 1967 junto a su entonces pareja, el músico Serge Gainsbourg, una canción que escandalizó a la época por su fuerte carga erótica.

Activismo animalista y controversias

Tras retirarse del cine, Bardot inició una segunda vida como activista en defensa de los animales. Sus campañas contra la caza de focas en Canadá durante la década de 1970 se convirtieron en imágenes icónicas de su compromiso, que mantuvo hasta los últimos años de su vida.

No obstante, su figura también estuvo rodeada de polémica. Bardot expresó públicamente posturas reaccionarias y xenófobas, y se mostró cercana ideológicamente al histórico líder ultraderechista Jean-Marie Le Pen y a su hija, Marine Le Pen, actual referente de ese sector político en Francia. Asimismo, mantuvo posiciones críticas frente al movimiento feminista, lo que le valió duras reacciones.

En los últimos años, la actriz permanecía recluida en sus propiedades de Saint-Tropez, con problemas de movilidad y completamente alejada de la vida pública.

Homenajes y reacciones oficiales

Las reacciones políticas no tardaron en llegar. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que Bardot encarnaba “una vida de libertad” y que aportó “un brillo universal a Francia”.

“Sus películas, su voz, su gloria deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro convertido en Marianne. Brigitte Bardot encarnaba una vida de libertad. Existencia francesa, brillo universal. Lloramos a una leyenda del siglo”, escribió el mandatario en X.

Por su parte, Marine Le Pen expresó su “pesar inmenso” y la definió como una personalidad “extraordinariamente francesa”.