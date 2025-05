La industria del entretenimiento está de luto tras la confirmación del fallecimiento del actor Ed Gale, conocido por dar vida al muñeco Chucky en las primeras películas de la icónica saga de terror. Gale murió a los 61 años en un hospicio de Los Ángeles, según informó su familia.

La noticia fue dada a conocer por su sobrina, Kayse Gale, a través de redes sociales. “Ha dado su última función y ahora es la estrella principal en el más allá”, escribió, en una emotiva despedida que mezcló humor, ternura y gratitud por su trayectoria.

Ed Gale inició su carrera en Hollywood con apenas 41 dólares en el bolsillo. Su perseverancia lo llevó a participar en más de 130 producciones entre películas, series de televisión y comerciales. Además de Chucky, trabajó en clásicos como Howard the Duck, Spaceballs, Phantom of the Paradise y The Polar Express.

Aunque no se ha revelado la causa oficial de su fallecimiento, su familia resaltó que el verdadero rol favorito de Gale fue el de “tío divertido”, aquel que compartía su amor por el entretenimiento y los recuerdos de una época dorada en la industria del cine.

“Le encantaba recordar sus días como DJ en una pista de patinaje de Plainwell. Odiaba a Bill Maher sin razón clara, hacía trampa en el cribbage y tenía una risa inolvidable. Lo vamos a extrañar muchísimo”, escribió Kayse Gale.

En sus últimos años, Ed Gale también fue noticia por una controversia legal que afectó su imagen pública. No obstante, su legado actoral sigue vigente entre generaciones de fanáticos del cine y la televisión.