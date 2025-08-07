El mundo de la música lamenta el fallecimiento de Eddie Palmieri, reconocido pianista, compositor y pionero de la salsa, quien murió este miércoles a los 88 años en su natal Nueva York, según confirmaron medios internacionales.

El artista, de origen puertorriqueño, dejó un legado invaluable en la música tropical y el Latin Jazz.

El cantante puertorriqueño Bobby Cruz fue uno de los primeros en confirmar la noticia a través de un emotivo mensaje en su cuenta de Facebook: “Hoy con mucho pesar confirmo que el gran Eddie Palmieri se nos fue. Ya nada puede ser igual en la música. De los grandes, el más grande. Gracias, por tanto, un abrazo para la familia. Bobby”.

Hasta el momento, se desconoce la causa exacta de su deceso, aunque en diciembre de 2024, Palmieri había cancelado sus presentaciones debido a complicaciones de salud.

En aquel entonces, el músico explicó en sus redes sociales: “Tras recientes consultas con mis médicos, me han aconsejado suspender temporalmente todos los viajes y presentaciones en vivo para priorizar mi salud”.

Una carrera revolucionaria

Nacido en 1936 en Nueva York, Eduardo Palmieri Morales fue un innovador de la música latina, fusionando el sonido tropical con arreglos de trombones y el piano.

Fundador de legendarias agrupaciones como La Perfecta y Harlem River Drive, Palmieri consolidó su carrera con éxitos como “Muñeca” y “Vámonos pa’l monte”, este último producido por Tico Records en colaboración con su hermano, el también músico Charlie Palmieri.

Su aporte a la salsa y el jazz latino le valió tres premios Grammy: el primero en 1976 por The Sun of Latin Music (junto a Lalo Rodríguez), convirtiéndose en la primera producción latina en recibir el galardón. Posteriormente, ganó en 1983 con Palo pa’ Rumba y en 1985 con Solito.

Palmieri también formó parte de proyectos colectivos como la Fania All Stars y la Tico All Stars, colaborando con figuras como Tito Puente, Richie Ray, Bobby Cruz e Israel López “Cachao”.