El mundo de la música despide a Manuel de la Calva, miembro del legendario Dúo Dinámico, quien falleció este martes a los 88 años en un hospital de Madrid, según confirmó a EFE su compañero artístico y amigo de toda la vida, Ramón Arcusa.

De la Calva padecía una fibrosis pulmonar, enfermedad diagnosticada hace tres años, tras un colapso en pleno concierto en Sitges (Barcelona). A pesar del avance del mal, Arcusa destacó que su socio musical se mantuvo “positivo, dicharachero y peleando hasta hace poco” contra la dolencia.

Hasta el momento no se ha informado dónde será instalada la capilla ardiente.

El Dúo Dinámico, fundado a finales de los años 50, marcó a varias generaciones con éxitos como “Perdóname”, “Amor de verano”, “Esos ojitos negros” y, especialmente, “Resistiré”, tema que volvió a cobrar vigencia durante la pandemia de la covid-19 como himno de esperanza.

Con una trayectoria de más de seis décadas, Manuel de la Calva y Ramón Arcusa dejaron una huella imborrable en el pop español y latinoamericano, consolidándose como pioneros y referentes de la música moderna en castellano.