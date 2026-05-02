El recordado cómico ambulante peruano, Alfonso Mendoza, conocido como ‘Pompinchú’, murió este 1 de mayo a los 55 años en el Hospital Santa Rosa, donde permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
La noticia fue confirmada por su hermano, Raymundo Mendoza, quien informó a Latina Tv que el artista no logró superar un severo cuadro de salud provocado por fibrosis pulmonar y complicaciones renales. Ello, tras un rápido deterioro físico en las últimas semanas.
Se informó que durante su hospitalización, el humorista permaneció en estado crítico, dependiente de oxígeno y sedado.
Según sus familiares, pese a su delicada condición, aún podía escuchar a sus seres queridos, quienes lo acompañaron hasta sus últimos momentos.
La partida de ‘Pompinchú’ deja un profundo vacío en el entretenimiento popular peruano.
Su trayectoria lo consolidó como una figura emblemática del humor callejero, ganándose el cariño del público en plazas, parques y en la televisión durante las décadas de 1990 y 2000.