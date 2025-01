El mundo de la televisión vuelve a enfrentar una pérdida luego de que se confirmara el fallecimiento del actor Keller Fornes, de 32 años, quien es recordado por su participación en la última temporada de ‘The Walking Dead’.

“En Great American Media estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Keller Fornes”, se lee en el Instagram de dicha cadena.

“Fue una persona especial y tenía un gran talento como actor, escritor y director, así como cantante y músico. Su energía y entusiasmo animaba a todo aquel con quien trabajó aquí en Great American Media, así como el elenco y equipo de County Rescue. Nuestras oraciones están con su familia y quienes lo conocieron”, agregaron.

Fornes compartió créditos con Norman Reedus, Melissa McBride, Lauren Cohan y Christian Serratos en el rodaje del episodio 21 de la temporada 11 de la serie ‘The Walking Dead”, donde interpretó a Tower Tropper.

Aunque la noticia fue confirmada el lunes 6 de enero, Fornes habría muerto el 19 de diciembre del 2024 en Eastland, Texas, tal como se informa en un obituario en Lacy Funeral Home.

Las causas de su fallecimiento no han sido reveladas, lo cual desató varias especulaciones en redes sociales. No obstante, la familia del actor piden no mal informar sobre temas tan delicados, ya que el actor se mantuvo limpio de sustancias ilegales hace dos años, debido a una rehabilitación que inició en 2019.