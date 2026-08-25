La cantante y compositora estadounidense Dolly Parton, ícono de la música country, falleció a los 80 años. Su sobrino, Brian Seaver, confirmó la noticia mediante un video difundido en la cuenta de Instagram de la artista.

“Hola a todos, mi nombre es Brian Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy represento a la familia de Parton y Owens, anunciando la muerte de mi tía Dolly Rebecca Parton-Dean. Nuestra familia y el equipo con el que ha confiado su legado trabajarán diligentemente para asegurar que su espíritu viva con nosotros para siempre”, señaló.

El fallecimiento de la artista ocurrió apenas cuatro días después de que ella misma compartiera una actualización sobre su estado de salud.

El pasado viernes 21 de agosto, Dolly Parton reveló que su salud se había visto afectada tras la muerte de su esposo, Carl Dean, en marzo de 2025. Sin embargo, señaló que seguía trabajando y mantenía varios proyectos pendientes.

“Aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando! Ya me conocen: como he dicho muchas veces, he soñado tanto que me he metido en un rincón y todavía tengo muchas cosas que quiero lograr, así que seguiré trabajando mientras pueda para ver que todo se haga realidad”, manifestó en ese entonces.

A lo largo de varias décadas de trayectoria, Dolly Parton se consolidó como la artista femenina con más ventas en la historia de la música country, con más de 160 millones de álbumes vendidos a nivel mundial, según People.

Su carrera discográfica comenzó en 1967 con el lanzamiento de Hello, I’m Dolly. Desde entonces, publicó numerosos éxitos que marcaron su trayectoria, entre ellos I Will Always Love You, 9 to 5 y Jolene.

Además de su faceta musical, Dolly Parton incursionó en la actuación y formó parte de reconocidas producciones cinematográficas, entre ellas Magnolias de Acero.