El modelaje peruano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jacqueline Brahm Flechelle de Schuler, Miss Perú 1979 y representante del país en el certamen de Miss Universo.

La exreina de belleza falleció a los 65 años, según informó su entorno cercano. La noticia fue dada a conocer públicamente por Olga Zumarán, también exmiss y amiga cercana, mediante sus redes sociales.

“Hoy despedimos a una mujer que no solo fue belleza, sino también corazón, historia y presencia”, escribió en una publicación difundida el viernes 17 de abril.

Zumarán, además, rememoró los momentos que compartieron y la cercanía que conservaron con el paso de los años.

“Tuve el privilegio de conocerte de cerca, de compartir momentos inolvidables y una amistad que siempre llevaré conmigo”, sostuvo.

En su publicación, además, destacó los momentos que lograron compartir en los últimos meses de vida de la exreina.

“Me quedo con lo auténtico, con lo vivido y con la dicha de haber estado cerca de ti junto a amigos cercanos”, agregó.