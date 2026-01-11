Yeison Orlando Jiménez Galeano, de 34 años, murió la mañana de este sábado 10 de enero tras el accidente de la avioneta privada en la que viajaba, ocurrido en el departamento de Boyacá, en Colombia.

El hecho ocurrió minutos después del despegue de la aeronave, un Piper Navajo PA-31 de matrícula N325FA, desde el aeropuerto de Paipa. El cantante colombiano se dirigía a la ciudad de Medellín, donde tenía programada una presentación musical.

Según los primeros reportes, la avioneta perdió altura poco después de iniciar el vuelo y terminó estrellándose en un potrero cercano a la pista de aterrizaje, en la vereda Romita, sector Marengo.

El choque provocó que la avioneta se incendiara, lo que derivó en la muerte de sus seis ocupantes: el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, entre ellos el cantante y miembros de su equipo de trabajo.

Al lugar del accidente acudieron agentes de la Policía Nacional, bomberos, personal de Defensa Civil y miembros del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial, quienes ejecutaron labores de rescate, control del incendio y peritaje para esclarecer las causas del siniestro.

Yeison Jiménez fue uno de los principales exponentes de la música popular colombiana en la última década. Nacido en Manzanares, Caldas, construyó su carrera con canciones que retrataban el amor, el despecho y las historias de la vida cotidiana, logrando una fuerte conexión con el público. Entre sus temas más populares destacan Aventurero, Tenías razón, Mi venganza, El Desmadre y Hasta Que Amanezca, canciones que lo consolidaron en la radio, las plataformas digitales y los escenarios, tanto en Colombia como en otros países.