Jefferson Farfán aseguró que Darinka Ramírez invadió su privacidad después de revisar su celular y ver la transferencia de dinero que le hizo a Xiomy Kanashiro.

La “Foquita” dijo que ese dinero fue un préstamo para su actual pareja y que luego se lo pagó.

Asimismo, señaló que pueda hacer lo que quiera con el fruto de su trabajo.

“ Yo no le regalé a nadie, yo le presté a Xiomy ese dinero (...) Por último, si a mí se me da la gana puedo regalar, a quien yo quiera, un millón de soles. Yo trabajo, yo me saco la mugre ”, manifestó.

El popular “Enfocado” confirmó que le obsequió 18 mil soles a la madre de su última hija para que emprenda su negocio y que solo le pidió el dinero para tener una prueba.

“ Yo le dije que no lo pague porque estaba emprendiendo (....) Ahora, con la denuncia le digo a mi prima que le cobre para que, obviamente, yo tenga la prueba que le he regalado el dinero ”, expresó.

Ex futbolista cuenta su verdad.