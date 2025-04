Jefferson Farfán no se quedó callado y declaró este martes para “América Hoy” a través de una llamada telefónica. El exfutbolista negó haber tenido una relación sentimental con Darinka Ramírez.

“ Nunca tuve una relación con la señora, siempre ha sido una relación de padres nada más ”, afirmó.

Luego, Farfán dio las fechas en las que conoció a la madre de su última hija. Como se recuerda, la joven madre dijo haberlo conocido en 2020.

“ Creo que ella en varias oportunidades dijo cosas inexactas porque yo la conocí a ella en el 2022, que fue cuando nació mi hija en diciembre de 12, restándole 9 meses, ella estuvo embarazada en abril ”, sostuvo la “Foquita”.

“ Meses atrás la conocí a la señora Darinka y la conocí en la discoteca de mi casa y la inauguración fue en octubre de 2021 y no puede ser que ella me haya conocido en 2020 ″, agregó.

Por otro lado, Farfán reveló cómo se enteró del embarazo de Darinka Ramírez: “ En 2022 después de 6 meses que ella estaba embarazada, ella me escribió por Instagram, que ella estaba embarazada ”.

También indicó que no tuvieron ningún contacto tras haber tenido intimidad: “ No hablamos nada, yo no sabía nada. Yo me entero, como te digo, por un mensaje de ella de Instagram ”, manifestó.

En ese sentido, reafirmó que no inventa nada, ya que la misma Darinka expresó que se había enterado tarde de su estado de gestación.

“ Sí, ella lo sabe, yo no estoy inventando nada, yo me enteré después de 6 meses y obviamente para cualquier persona enterarse después de 6 meses que va a ser papá hay un impacto. Ella también lo ha dicho, que después de 5 meses se enteró de que estaba embarazada, no tenía síntomas ”, refirió.

