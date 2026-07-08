Jefferson Farfán volvió a referirse a la controversia que protagoniza con Magaly Medina y, a través de sus redes sociales, lanzó un nuevo mensaje dirigido a la conductora, avivando la polémica entre ambos.

El exjugador volvió a poner en duda la versión de la periodista sobre el cumplimiento de su servicio comunitario: “ Y ahora tiro yo porque me toca. Estás desesperadita queriendo demostrar que sí haces tu servicio comunitario. Ahoraaa? ”.

Farfán reavivó la controversia con Medina luego de presentar un reportaje en el que puso en duda que la conductora haya cumplido con la medida judicial ordenada. Según sostuvo el exfutbolista, la periodista habría registrado su asistencia sin estar presente en el sitio donde debía realizar el servicio comunitario.

En la misma publicación, el exseleccionado nacional reiteró su postura y emplazó nuevamente a Magaly a presentar evidencias que respalden el cumplimiento de las 80 horas de servicio comunitario impuestas por la justicia.

“ Entonces deberías ser más directa; aquí están las pruebas de las 80 horas de servicio comunitario que figuran en la planilla, donde firmé y puse mi huella. Tan simple ”, agregó la ‘Foquita’.

Magaly Medina cuenta cuál es su labor durante servicio comunitario: “Tú vas cómo tu tiempo te da y te permite”

Magaly Medina rompió su silencio luego del informe difundido por Jefferson Farfán sobre su servicio comunitario. El exfutbolista presentó un seguimiento de varios días en el que cuestionó el cumplimiento de la medida y afirmó que la conductora solo habría asistido una vez a la parroquia de Surco por seis minutos.

El reportaje de la ‘Foquita’ señaló que no existen imágenes de Medina barriendo el recinto religioso. En respuesta, la periodista aclaró que dicha labor no forma parte de las actividades que realiza en la parroquia, donde cumple otras funciones.

“Tú vas cómo tu tiempo te da y te permite. Mi tiempo es muy ocupado. A mí me permiten venir a hacer estas cosas de archivo, a archivar un montón de papeles”, explicó la periodista al referirse a las funciones que realiza durante su servicio comunitario, en una conversación en vivo con María Pía Copello para su programa ‘Sin más que decir’.

En esa línea, señaló que los sentenciados que cumplen con este tipo de servicio pueden desarrollar distintas funciones y no solo tareas de limpieza.

“Hay otros profesionales acá que les mandan hacer según sus habilidades. Por ejemplo si viene un ingeniero a hacer planos, está haciendo planos para los velatorios, así han levantado sus velatorios, con servicio comunitario, el servicio comunitario es amplio...”, sostuvo.

La conductora señaló que este martes 7 de julio permanece en la parroquia de Surco desde las 4:30 a.m., donde cumple el servicio comunitario impuesto como parte de la sentencia derivada del proceso judicial con Farfán.

En otro pasaje de la entrevista, la conductora respondió a las consultas sobre los seis minutos que, según el reportaje del exfutbolista, permaneció en la parroquia de Surco.

“Yo entro ese día pero no firmo, dónde está mi firma de ese día, yo no he entrado a firmar. Yo a la parroquia, con los que ya tengo un vínculo, puedo entrar por cualquier cosa, a dejar papelería, algo que dejé olvidado, puedo entrar por cualquier otro motivo, no solo para hacer mi servicio comunitario. Puedo haber entrado a dejar una esquela porque ese día no podía ir, porque tenía alguna reunión que se me cruzaba y sí, hay días que yo no he ido pero lo he justificado ante el INPE y la parroquia”, manifestó.